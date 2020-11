Sponsor Loading...

How do you bring an iconic character of Johnny Silverhand to life? Go behind the scenes with Keanu Reeves to find out!

About

Cyberpunk 2077

Initial release date: 2020

Engine: REDengine 4

Platforms: PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, Google Stadia, Xbox One, Microsoft Windows

Developers: CD Projekt, CD Projekt RED

Designers: Mike Pondsmith, Konrad Tomaszkiewicz

Publishers: CD Projekt, CD Projekt RED