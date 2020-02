The legacy of KINGDOM HEARTS arrives on Xbox! KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX is now available on Xbox One Consoles for the first time.

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX includes:

• KINGDOM HEARTS FINAL MIX

• KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

• KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

• KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX

• KINGDOM HEARTS 358/2 Days

• KINGDOM HEARTS Re:coded