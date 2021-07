Static mixtape volume one episode two is an eclectic mix of low tempo grooves. Highlights include The Black Keys, St. Vincent, BROCKHAMPTON and more.

Tracklisting:

01. The Black Keys – Crawling Kingsnake

02. Sad Night Dynamite – Krunk

03. Kenny Mason – Rih

04. BROCKHAMPTON – Count on Me

05. Benny Blanko (Omar Apollo) – Care

06. St. Vincent – The Melting Of The Sun

07. Olivia Rodrigo – deja vu